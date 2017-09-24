В Калининграде впервые зазвучит 111-летний немецкий орган
В воскресенье, 24 сентября, в Калининграде зазвучит старинный орган. Об этом на своей странице в Facebook
сообщил председатель писательской организации "Союз российских писателей" Борис Бартфельд.
Орган будет открыт на IV Международном католическом фестивале органной и камерной музыки имени Святой Цецилии в приходе Святого Адальберта на ул. Невского. 111-летний инструмент швейцарской фирмы "Дюма и сыновья" приехал из немецкого Бохума. "Красивый звук и сам орган идеально вписался", — отметил Бартфельд.
16 сентября в католическом приходе Знаменска был установлен самый большой орган
на 14 регистров. Сделал его российский мастер Павел Чилин.