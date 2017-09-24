Против лидера "Христианского государства" завели дело за давление на кинотеатры из-за "Матильды"

Против лидера организации "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина возбуждено уголовное дело. Об этом пишут "Ведомости"

У правоохранительных органов есть информация о том, что Калинин оказывал давление на кинотеатры, чтобы принудить их отказаться от показа драмы "Матильда" режиссёра Алексея Учителя. Дело возбуждено по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Кроме того, снятые Калининым видеоролики будут проверены на предмет разжигания вражды.