Против лидера "Христианского государства" завели дело за давление на кинотеатры из-за "Матильды"
Против лидера организации "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина возбуждено уголовное дело. Об этом пишут "Ведомости"
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У правоохранительных органов есть информация о том, что Калинин оказывал давление на кинотеатры, чтобы принудить их отказаться от показа драмы "Матильда" режиссёра Алексея Учителя. Дело возбуждено по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Кроме того, снятые Калининым видеоролики будут проверены на предмет разжигания вражды.
Напомним, православные активисты выступили против показа фильма
Учителя в кинотеатрах, считая, что в картине оскорбляется память императора Николая II. Сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась
от демонстрации фильма из-за угрозы безопасности зрителей.