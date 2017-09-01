В Гурьевске больной мужчина несколько дней лежал на полу в своей квартире без помощи

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который предположительно несколько дней провел лежа на полу в собственной квартире. Как стало известно Клопс.Ru из собственных источников в оперативных службах региона, инцидент произошел вечером в четверг, 31 августа, в одном из домов на улице Пражский бульвар в Гурьевске.

В диспетчерскую поисково-спасательного отряда позвонили горожане, которые рассказали, что их с их соседом, похоже, что-то стряслось. На протяжении всего дня из квартиры на третьем этаже раздавались крики: "Дайте мне водички попить!". Учитывая, что мужчина, который там проживает, славится среди местных не очень спокойным поведением и, по рассказам, нередко злоупотребляет алкоголем, то сначала на эти вопли никто не обращал внимания. Однако когда к вечеру крики не прекратились, соседи решили проверить, что стряслось. Попасть внутрь квартиры не удалось – дверь была заперта изнутри.

Когда приехавшие по вызову спасатели вскрыли дверь в квартиру, то обнаружили ее хозяина лежащим лицом вниз на полу в кухне. У мужчины было окровавлено лицо, но сам он уверял, его никто не бил. Правда, адекватно пояснить, что с ним стряслось мужчина не мог.

"Скорее всего, мужчина разбил лицо, падая на пол, который уложен плиткой. По всем признакам он пролежал на полу обездвиженным не один день, потому что от собственных рук, примятых весом тела, у него на животе образовались пролежни. Потерпевший был в очень плохом состоянии. У него наблюдалось крайне низкое артериальное давление", - рассказал спасатель, который был на месте происшествия.

Мужчину передали медикам скорой, которые, оказав на месте первую помощь, отправили его на госпитализацию.