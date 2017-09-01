Более 600 полицейских дежурили 1 сентября в школах Калининградской области (видео)

1 сентября сотрудники УМВД по Калининградской области работали в усиленном режиме. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД.

На торжественных линейках в школах дежурили участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних, а рядом с пешеходными переходами около региональных образовательных заведений — госавтоинспекторы.

"В период проведения торжественных линеек никаких происшествий либо нештатных ситуаций с участием школьников не было. Не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием малышей и детей", – сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Всего в охране общественного порядка во время торжественных линеек было задействовано более 600 сотрудников полиции.