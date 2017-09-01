У православной гимназии в Калининграде установят скульптуру "Посвящение учителю"

В Калининграде у здания православной гимназии на территории Храма Христа Спасителя установят скульптуру "Посвящение учителю". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградской епархии.

Окончательный вариант эскиза должен получить одобрение Патриарха Кирилла. В настоящий момент изготовлен четырёхгранный постамент, на котором появится скульптура. На него временно установили латунное изображение двух древесных ветвей. Они поддерживают колокол, символизирующий призыв к получению знаний.

На постаменте с четырёх сторон выгравированы надписи: "Православная гимназия основана по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Построена в 2005-2017 гг, благотворители: Владимир Щербаков и архитектор Олег Копылов"; "Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен изучить то, что нужно" (Демокрит)"; "Надо много учиться, чтобы знать хоть немного" (Шарль Луи Монтескье); "Чтобы полюбить школу, нужно её закончить" (Казыр Хан).