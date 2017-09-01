Патриарх Кирилл: Перед тем как впасть в восторг от фильма или постановки, надо задуматься о слове божьем

Патриарх Кирилл считает, что нужно задумываться о слове божьем, прежде чем реагировать на "сигналы, которые мы получаем из внешней среды". Об этом предстоятель РПЦ рассказал прихожанам в пятницу, 1 сентября, во время службы в храме Христа Спасителя в Калининграде.

"Мы должны с вниманием относиться к тому, что происходит в нашей душе, в наших мыслях, как мы реагируем на сигналы, которые мы получаем из внешней среды. Перед тем как впасть в некий восторг от того или иного фильма, той или иной постановки, от тех или иных публично произнесённых речей, всегда надо задать вопрос: а что это с точки зрения божьего слова? А не птица ли очередная дьявольская прилетела, чтобы исторгнуть из памяти и разума божье слово? Это бдительность человека к самому себе. Нас подстерегают многие искушения и соблазны, всё то, что может испортить внутреннюю почву, которая, принимая слово божье, может либо плодоносить, либо ничего не производить, кроме греха", — заключил владыка.