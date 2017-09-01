Российское правительство запретило сухой алкоголь

Правительство РФ одобрило законопроект о запрете производства и оборота порошкового алкоголя. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина

Речь идёт о продукции в виде сухого вещества, предназначенной для приготовления жидкости с этиловым спиртом. За её производство и оборот предлагают наказывать с помощью административных штрафов с конфискацией предмета правонарушения или без таковой. Размер штрафа составляет от 5 до 20 тыс. рублей для физических лиц, от 20 до 50 тыс. для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. для юридических лиц.