"Медиалогия": Клопс.Ru стал самым цитируемым СМИ Калининградской области за второй квартал года
Клопс.Ru стал самым цитируемым СМИ Калининградской области за второй квартал 2017 года. Таковы данные рейтинга "Медиалогии"
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В пятёрку также вошли ГТРК "Калининград", радио "КП-Калининград", Newkaliningrad.ru и "Комсомольская правда — Калининград". Радиостанция попала в рейтинг "Медиалогии" впервые.
В марте Клопс.Ru стал самым цитируемым
СМИ в Калининградской области за 2016 год по версии "Медиалогии". Компания строит индекс цитируемости на основе своей базы, включающей порядка 38 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.