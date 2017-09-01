СМИ: новые модели iPhone покажут 12 сентября

Корпорация Apple 12 сентября проведёт мероприятие, на котором, предположительно, представят новые модели iPhone. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на CNBC

В сентябре компания традиционно представляет новые модели телефонов. На приглашении, которое разослали журналистам, нет информации о том, чему посвящено мероприятие. Презентацию проведут в театре имени Стива Джобса, находящемся рядом с новой штаб-квартирой Apple в Купертино.

Ожидается, что на мероприятии покажут новый iPhone 8. По мнению экспертов, он может получить экран, занимающий всю переднюю панель. Кнопку "Домой" в новой модели могут убрать. Также на мероприятии ожидают презентации iPhone 7s и iPhone 7s Plus, а также обновлённую версию часов Apple Watch.