Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининград
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.
Кирилл прибыл в область в четверг, 31 августа. Его сопровождают руководитель административного секретариата Московской патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий и руководитель пресс-службы патриарха священник Александр Волков. В аэропорту предстоятеля Русской православной церкви встретили представители регионального правительства, мэр Калининграда и епархиальное духовенство.
В Калининграде патриарх возглавит литургию
. Он также освятит православную гимназию, которая располагается на территории Кафедрального собора Христа Спасителя.