В Калининграде состоялся ночной забег в поддержку реабилитационного лагеря

В ночь с 31 августа на 1 сентября в Калининграде прошёл благотворительный забег "Amberman night. Забег в осень" в поддержку реабилитационного лагеря "Мираклион". Его участники собрали около 35 тысяч рублей.

Забег, организованный спортивным клубом AmberMan и благотворительным центром "Верю в чудо", стартовал в 23:45 на острове Канта. Участники преодолели две дистанции: на 5 и 10 километров. Стартовый взнос на обоих маршрутах составит 300 рублей.

Всего в забеге приняли участие более 100 калининградцев. Собранные средства потратят на покупку канцелярских и школьных принадлежностей для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе страдающих онкологическими заболеваниями.