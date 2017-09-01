+19 °C
днем
+14 °C
ночью
01 сентября 2017 г. 07:43
67 970 пользователей
за 24 часа на сайте
58.02 -0.54
Курс ММВБ на 01 сентября 2017, 07:00
69.04 -0.6
Курс ММВБ на 01 сентября 2017, 07:00
16.46 0.0
Курс ЦБ на 01 сентября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Калининграде состоялся ночной забег в поддержку реабилитационного лагеря

07:20
  131
В ночь с 31 августа на 1 сентября в Калининграде прошёл благотворительный забег "Amberman night. Забег в осень" в поддержку реабилитационного лагеря "Мираклион". Его участники собрали около 35 тысяч рублей.
 
Забег, организованный спортивным клубом AmberMan и благотворительным центром "Верю в чудо", стартовал в 23:45 на острове Канта. Участники преодолели две дистанции: на 5 и 10 километров. Стартовый взнос на обоих маршрутах составит 300 рублей.
 
Всего в забеге приняли участие более 100 калининградцев. Собранные средства потратят на покупку канцелярских и школьных принадлежностей для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе страдающих онкологическими заболеваниями.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

В Калининграде состоялся ночной забег в поддержку реабилитационного лагеря
07:20
  131
В Калининграде состоялся ночной забег в поддержку реабилитационного лагеря
УМВД: к исчезновению 12-летней девочки могут быть причастны её мать и отчим
Фото горячей новости
31 августа 201718:01
  9539
Синоптики предупредили калининградцев об ухудшении погоды 1 сентября
Фото горячей новости
31 августа 201716:41
  7922
Эксперт: В Калининграде ожидается "двухсерийное" бабье лето
Фото горячей новости
31 августа 201715:10
  11776
Автомобилистов предупредили об отключениях света на пунктах пропуска (график, обновлено)
Фото горячей новости
31 августа 201714:47
  4640

Лента новостей

Картинка
Forbes назвал самых влиятельных россиян столетия
31 августа 201721:53
  2460
Картинка
Мутко: Благоустройство острова в Калининграде доставляет беспокойство
31 августа 201721:27
  3216
Картинка
Музей Мирового океана открывает выставку о добыче нефти в Калининградской области
31 августа 201720:54
  865
Картинка
Под Неманом легковой автомобиль столкнулся с локомотивом (фото)
31 августа 201719:47
  3494

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Как не превратиться в инфузорию-туфельку
  1612
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Печи крематория и "красная оккупация": почему поляки теряют память
  5079 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo