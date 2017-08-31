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Главная Новости Общество

Forbes назвал самых влиятельных россиян столетия

21:53
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Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия. В рейтинг попали политики, бизнесмены и творческие деятели, в том числе и 21 современник.
 
Среди самых влиятельных россиян - звезда балета Михаил Барышников, президент СССР Михаил Горбачев, экс-министр финансов Алексей Кудрин, певица Алла Пугачева, теннисистка Мария Шарапова, лидер группы "Кино" Виктор Цой, писатели Александр Солженицын и Михаил Булгаков, а также президент России Владимир Путин. Кроме того, в список попали балерина Майя Плисецкая и советский режиссер Леонид Гайдай.
 
Среди самых влиятельных людей оказался и основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров.
 
Самым молодым участником списка стал создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.
 

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