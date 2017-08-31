Forbes назвал самых влиятельных россиян столетия
Forbes опубликовал
список самых влиятельных россиян столетия. В рейтинг попали политики, бизнесмены и творческие деятели, в том числе и 21 современник.
Среди самых влиятельных россиян - звезда балета Михаил Барышников, президент СССР Михаил Горбачев, экс-министр финансов Алексей Кудрин, певица Алла Пугачева, теннисистка Мария Шарапова, лидер группы "Кино" Виктор Цой, писатели Александр Солженицын и Михаил Булгаков, а также президент России Владимир Путин. Кроме того, в список попали балерина Майя Плисецкая и советский режиссер Леонид Гайдай.
Среди самых влиятельных людей оказался и основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров.
Самым молодым участником списка стал создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.