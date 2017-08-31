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Главная Новости Общество

Музей Мирового океана открывает выставку о добыче нефти в Калининградской области

20:54
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Выставка "Энергия глубины" откроется 8 сентября в музее Мирового океана. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе организации.
 
Это совместный проект музея с ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».
 
Посетители выставки смогут узнать о том, где нефть применяется в повседневной жизни, а также  о добыче "черного золота".
 
"Каждый из нас, посещая Куршскую косу, далеко в море может увидеть нефтяную платформу Д-6. Но знаем ли мы о  необходимости, возможности и особенностях добычи нефти, о применении технологии нулевого сброса в производстве корпорации ЛУКОЙЛ на морских месторождениях, о состоянии окружающей среды в районе добычи, о том, что наше комфортное проживание в Калининградской области напрямую зависит от экономического развития региона при сохранении благоприятного состояния природы", - отметили в пресс-службе музея Мирового океана.
 
На выставке посетители также смогут увидеть оборудование, которое используется в добыче и прикоснуться к «черному золоту Балтики».
 
Для детей в музее покажут мультфильм «Энергия глубины или путешествие капельки нефти» и предложат поучаствовать в викторине «51 вопрос о нефти». 
 

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