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Ермак: В чемпионате фейерверков задействуем "Крузенштерн", и у нас будут лучшие фотографии

18:10
  498
 
В мировом чемпионате фейерверков задействуют барк "Крузенштерн". Об этом во время рабочего выезда в четверг, 31 августа, заявил врио министра культуры и туризма Андрей Ермак.
 
"16 или 23 сентября планируем. С коллегами из БГА уже обговорили. Барк выйдет сюда в один из дней, чтобы его было видно со всех точек. Мы думаем, что у нас будут самые лучшие фотографии в этом году на фоне фейерверков, в Европе так точно, потому что "Крузенштерн" на фоне этого шоу — это будет круто", — заверил Андрей Ермак. 
 
Мировой чемпионат фейерверков пройдёт в Зеленоградске со 2 по 30 сентября. На него соберутся команды из восьми стран. С программой проведения фестиваля можно ознакомиться на сайте
 
Схему парковок ищите здесь. В дни фестиваля в Зеленоградск пустят дополнительный транспорт. Ознакомиться с полным расписанием автобусов можно по ссылке. Узнать полное расписание дополнительных электричек можно здесь
 
 

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