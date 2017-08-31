Ермак: В чемпионате фейерверков задействуем "Крузенштерн", и у нас будут лучшие фотографии

В мировом чемпионате фейерверков задействуют барк "Крузенштерн". Об этом во время рабочего выезда в четверг, 31 августа, заявил врио министра культуры и туризма Андрей Ермак.

"16 или 23 сентября планируем. С коллегами из БГА уже обговорили. Барк выйдет сюда в один из дней, чтобы его было видно со всех точек. Мы думаем, что у нас будут самые лучшие фотографии в этом году на фоне фейерверков, в Европе так точно, потому что "Крузенштерн" на фоне этого шоу — это будет круто", — заверил Андрей Ермак.

Мировой чемпионат фейерверков пройдёт в Зеленоградске со 2 по 30 сентября. На него соберутся команды из восьми стран. С программой проведения фестиваля можно ознакомиться на сайте