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Главная Новости Общество

Более половины россиян считают, что начинать работать нужно с 14 лет

12:58
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Более половины россиян считают 14 лет лучшим возрастом для первого опыта работы. К такому выводу пришла служба исследований HeadHunter.
 
Специалисты компании опросили российских родителей и узнали их отношение к временному трудоустройству подростков от 14 до 18 лет. 54% респондентов считают, что первый реальный опыт работы или подработки нужно получить в 14 лет. Каждый пятый считает таким возрастом 16 лет, а 12% родителей готовы к началу карьеры ребёнка в 15 лет. Только 6% опрошенных сочли, что лучший возраст для первого трудоустройства — 18 лет.
 
При этом 65% россиян, у которых есть дети старше 14 лет, отметили, что у них ещё не было опыта подработки в организациях. Ещё 15% родителей рассказали, что их дети впервые начали работать в 14 лет, 7% — в 15 лет. Большинство опрошенных считают, что основное преимущество раннего трудоустройства — рост ответственности и самостоятельности детей. На втором месте — подготовка подростка к взрослой жизни, на третьем месте — финансовая независимость от родителей. 2% россиян не видят плюсов в раннем трудоустройстве.
 
70% родителей боятся, что их дети столкнутся с мошенниками. 59% опасаются плохих условий труда. Лишь у 8% опрошенных нет тревог по поводу трудоустройства детей. 
 
Лучшим вариантом для подработки родители считают вакансии административного персонала. Так ответил 61% опрошенных. 48% считают, что искать работу проще в сфере продаж. В пятёрку направлений вошли сферы сельского хозяйства, производства, культуры и искусства.
 

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