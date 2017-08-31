+24 °C
днем
+14 °C
ночью
31 августа 2017 г. 09:19
70 637 пользователей
за 24 часа на сайте
0.0 0.0
Курс ММВБ на 31 августа 2017, 09:00
0.0 0.0
Курс ММВБ на 31 августа 2017, 09:00
16.46 +0.09
Курс ЦБ на 31 августа 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Возле строящейся под Калининградом Приморской ТЭС высадят 20 гектаров леса

07:43
  737
В Светловском городском округе власти планируют высадить зелёные насаждения возле строящейся ТЭС. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
 
Глава администрации округа Александр Блинов заявил, что проект по высадке деревьев, спиленных для строительства первой очереди золоотвала Приморской ТЭС, находится в стадии подготовки. Вырубка предусматривает компенсацию в 20 гектар зелёных насаждений на территории строящейся станции, это составит 20% от её территории.
 
"Мы сейчас заказали проект лесоустройства, чтобы мы не просто так втыкали деревья, а так, чтобы это было правильно, в нужном месте и в нужное время", — отметил Блинов.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Шашлык-фест" и места для массовых пикников: из Калининграда намерены сделать столицу российского фаст-фуда
30 августа 201714:50
  4012
"Шашлык-фест" и места для массовых пикников: из Калининграда намерены сделать столицу российского фаст-фуда
На Московском проспекте перевёрнутые дорожные знаки вводят в заблуждение автомобилистов (фото)
Фото горячей новости
30 августа 201716:41
  5209
В подъезде на ул. Курортной нашли тело женщины (обновлено)
Фото горячей новости
30 августа 201716:09
  9741
Женщина, погибшая на зеленоградской трассе, шла устраиваться на работу в гостевой дом
Фото горячей новости
30 августа 201714:13
  12485
В Киеве похитили корреспондента "Первого канала" (обновлено)
Фото горячей новости
30 августа 201714:12
  6480

Лента новостей

Картинка
Стильное сочетание: в Калининграде состоялось открытие мультибрендового магазина
09:10
  19
Картинка
На границе с Польшей у россиянина конфисковали мотоцикл, пропавший в Великобритании
09:07
  86
Картинка
Достойное качество по разумной цене: где в Калининграде найти классную технику к учебному году
09:00
  769
Картинка
Создаём пространство для вдохновения: как привнести новые краски в привычный дизайн
08:53
  32

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Как не превратиться в инфузорию-туфельку
  1437
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Печи крематория и "красная оккупация": почему поляки теряют память
  4890 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo