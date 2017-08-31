Возле строящейся под Калининградом Приморской ТЭС высадят 20 гектаров леса

В Светловском городском округе власти планируют высадить зелёные насаждения возле строящейся ТЭС. Об этом сообщает "Комсомольская правда"

Глава администрации округа Александр Блинов заявил, что проект по высадке деревьев, спиленных для строительства первой очереди золоотвала Приморской ТЭС, находится в стадии подготовки. Вырубка предусматривает компенсацию в 20 гектар зелёных насаждений на территории строящейся станции, это составит 20% от её территории.

"Мы сейчас заказали проект лесоустройства, чтобы мы не просто так втыкали деревья, а так, чтобы это было правильно, в нужном месте и в нужное время", — отметил Блинов.