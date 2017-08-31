Возле строящейся под Калининградом Приморской ТЭС высадят 20 гектаров леса
В Светловском городском округе власти планируют высадить зелёные насаждения возле строящейся ТЭС. Об этом сообщает "Комсомольская правда"
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Глава администрации округа Александр Блинов заявил, что проект по высадке деревьев, спиленных для строительства первой очереди золоотвала Приморской ТЭС, находится в стадии подготовки. Вырубка предусматривает компенсацию в 20 гектар зелёных насаждений на территории строящейся станции, это составит 20% от её территории.
"Мы сейчас заказали проект лесоустройства, чтобы мы не просто так втыкали деревья, а так, чтобы это было правильно, в нужном месте и в нужное время", — отметил Блинов.