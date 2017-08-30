Уроженка Фридланда перечислит тысячу евро на реставрацию крепостной стены в Правдинске

91-летняя уроженка Фридланда (так Правдинск назывался до 1946 г. – Прим.ред.) Урсула Клюге готова выделить на спасение фрагментов средневековой стены тысячу евро. Об этом сообщает "Комсомольская правда"

Немка готова пожертвовать эту сумму при условии, что городская администрация Правдинска также вложит деньги в реставрацию. Об инициативе Урсулы рассказала местная жительница Антонина Юркова, которая 20 лет работала главным архитектором района.

Клюге во время перестройки узнала из американского журнала о том, что русский архитектор Репин получил золотую медаль на международном конкурсе за проект восстановления архитектурного ансамбля города, включая Фридландскую кирху. После этого она решила создать общество "Фридланд", в Правдинске в этом время возникла группа по вопросам ремонта церкви.

"Урсула может выделять деньги, а может и не выделять — это её право. У нас сейчас работает проектный институт, который пригласил студентов, чтобы они сделали нам проект реставрации (это будет их курсовой работой). Вот когда этот документ окажется у нас на руках, можно будет говорить о финансировании восстановления объекта", — сообщил замглавы местной администрации Пётр Седов. Он отметил, что тема восстановления стены важна для города.