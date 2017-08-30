В Минздраве предложили выдавать больничные лицам без гражданства и иностранцам

Минздрав предложил выдавать больничные листы иностранцам и лицам без гражданства. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

"Проектом приказа предлагается внести изменение ‎в абзац первый пункта 1 Порядка в части включения в число лиц, которым выдаётся листок нетрудоспособности, иностранных граждан и лиц ‎без гражданства, временно пребывающих на территории Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

В министерстве считают, что выдача больничных листов иностранцам и лицам без гражданства объясняется тем, что по законодательству эта категория граждан имеет право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности.