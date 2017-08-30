Генпрокуратура проверяет телепрограмму "Пока все дома" на предмет нарушений при съёмках видео о сиротах
Генеральная прокуратура Российской Федерации начала проверку информации о популярной телепрограмме "Пока все дома" на "Первом канале", опубликованной в СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн рублей, выделенных, по данным журналистов, Министерством образования и науки на производство видеопаспортов о детях-сиротах. "При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в официальном заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что "Первый канал" прекратил покупку новых выпусков передачи
"Пока все дома". Ведущий программы Тимур Кизяков заявил, что создатели программы сами расторгли контракт с "Первым каналом". По его словам, методы работы руководства телеканала стали для команды проекта "неприемлемыми".