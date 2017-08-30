Очевидцы: в Храброво не могут приземлиться семь самолётов

В среду, 30 августа, в Храброво не могут приземлиться семь самолётов. Об этом сообщают очевидцы.



Согласно сервису flightradar24, не могут приземлиться два рейса из Санкт-Петербурга — SU 6323 и U6 391. Также кружат два самолёта из Москвы (Внуково, Шереметьево) — SU 6126, SU 1002 — и рейсы из Ташкента и Минска.



По информации на онлайн-табло аэропорта, вылеты не задерживают. Пресс-служба воздушной гавани оказалась недоступна для комментариев.

