Россияне стали меньше тратить на подготовку детей к школе

По сравнению с прошлым годом россияне на 14% сократили траты на подготовку детей к началу учебного года. Таковы результаты опроса ВЦИОМ

В 2017 году средняя сумма, которую тратят на сборы детей в школу, составляет 12 745 рублей. В 2016 году на сборы школьника тратили 14 810 рублей. В 2015 году эта сумма составляла 20 026 рублей.

Согласно данным опроса, россияне не экономят только на одежде и обуви. Заметнее всего снизились траты на покупку учебников и тетрадей — расходы снизили с 1908 руб. в 2016 году до 1197 руб. в 2017 году. Сумма добровольных спонсорских взносов уменьшилась более чем в два раза — с 716 руб. до 310 руб. Взносы в адрес администрации школы снизились с 1214 руб. до 649 руб.

На покупку одежды и обуви родители школьников стали тратить 6442 руб. по сравнению с 5931 руб. в 2016 году. На покупку портфеля россияне потратили в среднем 1758 руб., на канцтовары — 1773 руб. На подарки учителям к 1 сентября в 2017 году тратят в среднем 589 рублей.

"Данные опросов подтверждают: государственная политика улучшения материально-технического обеспечения школ начинает приносить видимые плоды. Семьи школьников получают возможность немного сэкономить, а общество в целом получает важный сигнал о приверженности правительства принципам всеобщности среднего образования", — прокомментировал исследование ведущий эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.