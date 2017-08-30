На ремонт памятника Елизавете в Балтийске выделят средства из федерального бюджета

Памятник "Императрица Елизавета Петровна" планируют включить в федеральную целевую программу для получения финансирования на его ремонт. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В ближайшее время будет проведена комплексная проверка состояния памятника и форта, разработана проектно-сметная документация для ремонта объекта. После этого пакет документов направят для включения работ на памятнике в ФЦП "Культура России" на 2020 год для получения финансирования.

Совещание по вопросу благоустройства комплекса "Елизаветинский форт" прошло под руководством заместителя полпреда президента в СЗФО Михаила Ведерникова. Участие в нём приняли представители областного правительства и Музея Мирового океана. Ведерников отметил, что сделать современный и комфортный историко-культурный комплекс возможно только совместными усилиями федеральных и региональных органов власти.

Ранее во время визита в Калининград полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов отметил историческую и культурную роль данного объекта для области и России. Он дал поручения по ремонту форта и благоустройству прилегающей территории.