Калининградцы смогут задать вопросы министру образования в прямом эфире

В среду, 30 августа, жители Калининградской области смогут задать вопросы министру образования РФ Ольге Васильевой в прямом эфире. Перед началом учебного года она проведёт общероссийское родительское собрание, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Васильева ответит на волнующие родителей вопросы о школьном образовании. Она расскажет, что будет со школьной программой, появятся ли в ней новые предметы, по каким учебникам будет вестись преподавание и о планах ведомства.

Центральной площадкой для проведения мероприятия станет государственное автономное общеобразовательное учреждение Москвы "Центр образования № 548 "Царицыно". Диалог пройдёт в формате видеоконференции с включениями из регионов.

В прямом эфире с министром смогут пообщаться родители школьников из Калининградской, Самарской, Белгородской, Тульской, Курганской областей, Приморского края, республик Крым, Дагестан и Хакасия, сообщает "РИА Новости" . Министр также ответит на вопросы, которые поступили на сайт ведомства и через аккаунты министерства в соцсетях.