Фёдор Конюхов намерен обогнуть Землю на лодке за 222 дня

Путешественник Фёдор Конюхов намерен обогнуть земной шар за 222 дня. Об этом сообщает " РИА Новости ".

Во вторник, 29 августа, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и российский путешественник встретились с выпускниками школ, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ по географии в этом году. На встрече Конюхов заявил, что на вёсельной лодке хочет обойти земной шар за 222 дня. Она, по его словам, строится в Англии.

Путешественник добавил, что также планирует облететь земной шар за пять дней на высоте в 15 тысяч метров на планере. Его строительством занимаются в семи странах, размах крыльев будет рекордным для экспедиций Конюхова — 44 метра.

Сейчас Конюхов, чтобы осуществить полёт, учится в Литве. Пока он имеет образование только лётчика малой авиации, чего оказалось недостаточно.