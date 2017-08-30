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Степашин одобрил услышанную в Калининграде идею обучать граждан "не засирать дома"

Автор: Екатерина Медведева
29 августа 201719:58
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Председатель Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ Сергей Степашин согласен с необходимостью обучать граждан правилам содержания домов. Об этом политик заявил во вторник, 29 августа, во время своего рабочего визита в Калининградскую область.
 
Данное предложение было озвучено во время заседания президиума совета в региональном правительстве. "Интересная новелла прозвучала о том, чтобы всех наших граждан обучать тому, как содержать свой дом, свой подъезд, свою квартиру. Чтобы не делать через два года уже новый капремонт, чтобы это не засирали, уж извините за не парламентское слово. Я первый раз это здесь, в Калининграде, услышал. Всё-таки интересный подход", — рассказал Степашин.
 
Врио губернатора Антон Алиханов добавил, что обсуждался вариант проведения разъяснительной работы с гражданами, чтобы понимание правил содержания многоквартирного дома было не только у Управляющих компаний, но и у собственников. "К сожалению на наших выездах в Калининграде мы видим, что даже у старших по домам каша в голове. Каждый по-своему начинает трактовать законодательство и мы обсуждали, что нам нужно заниматься разъяснительной работой чуть более плотно. Чтобы было единое понимание у всех участников процесса", — отметил глава региона.
 

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