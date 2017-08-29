В России запустили сервис оплаты покупок лайками

Архангельский предприниматель Владимир Гладких запустил сервис , который позволяет расплачиваться за товары и услуги лайками. Об этом сообщают "Ведомости"

Клиенты проходят регистрацию в сервисе и публикуют в соцсетях пост с хэштегом заведения, где хотели бы получить скидку. В личном кабинете пользователям начисляются бонусы за каждый лайк к нему.

Магазины и рестораны сами определяют размер бонуса. Лайки учитываются из "ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter. Один лайк равен одному рублю. По словам автора сервиса, расплатиться ими можно, предъявив на кассе штрихкод или промокод.

Отмечается, что к проекту присоединились рестораны и магазины в Калининграде, Архангельске, Владивостоке, Сочи, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде. Сервис планирует открыть офисы в Москве и Санкт-Петербурге и найти федеральных партнёров. Компания также продаёт региональные франшизы.