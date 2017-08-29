Степашин пообещал помочь в выделении бюджетных мест в вузах для калининградцев, решивших стать строителями

Председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин пообещал помочь в вопросе обеспечения калининградцев, решивших получить строительные специальности, бюджетными местами в вузах. Такое заявление политик сделал во вторник, 29 августа, во время своего рабочего визита в Калининградскую область.

Степашин рассказал, что попросил руководство региона дать ему обоснование на выделение бюджетных мест, которое он обсудит на площадках Минстроя РФ и Минобра РФ. "У нас 300 тысяч юристов ежегодно выпускается. Ну, зачем столько, согласитесь? Зачем нам столько политологов? Псевдо экономистов, социологов, культурологов? Я не знаю, до чего мы с вами сейчас доживёмся. У нас строительные специальности заняты не россиянами, не гражданами моей страны, хотя там и неплохие зарплаты. Вот, что нужно переворачивать! Это детишек учить и выделять соответствующие бюджетные места", — отметил он.

Врио губернатора Антон Алиханов добавил, что в регионе действительно не хватает не только бюджетных мест для будущих строителей, но и даже образовательных направлений по нужным специальностям.