Степашин пообещал помочь в выделении бюджетных мест в вузах для калининградцев, решивших стать строителями

Председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин пообещал помочь в вопросе обеспечения калининградцев, решивших получить строительные специальности, бюджетными местами в вузах. Такое заявление политик сделал во вторник, 29 августа, во время своего рабочего визита в Калининградскую область.
Степашин рассказал, что попросил руководство региона дать ему обоснование на выделение бюджетных мест, которое он обсудит на площадках Минстроя РФ и Минобра РФ. "У нас 300 тысяч юристов ежегодно выпускается. Ну, зачем столько, согласитесь? Зачем нам столько политологов? Псевдо экономистов, социологов, культурологов? Я не знаю, до чего мы с вами сейчас доживёмся. У нас строительные специальности заняты не россиянами, не гражданами моей страны, хотя там и неплохие зарплаты. Вот, что нужно переворачивать! Это детишек учить и выделять соответствующие бюджетные места", — отметил он.
Врио губернатора Антон Алиханов добавил, что в регионе действительно не хватает не только бюджетных мест для будущих строителей, но и даже образовательных направлений по нужным специальностям.
Проблему с нехваткой в Калининградской области квалифицированных кадров как с образование по строительным специальностям, так и обычных рабочих, чиновники озвучивали уже не раз. Так еще в 2013 году глава Калининграда Александр Ярошук отмечал, что в городе не хватает дворникв
, строителей и разнорабочих. В 2014 году Центр занятости приводил данные, что катастрофически не хватает строителей и медиков
, тогда как десятки бухгалтеров и менеджеров не могут найти работу.