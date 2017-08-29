Патриарх Кирилл предложил переделывать дома в Калининграде под "традиционную деревянную русскую архитектуру"

Патриарх Кирилл предложил проводить реконструкцию старых домов в Калининграде в традициях деревянного русского зодчества. Об этом во вторник, 29 августа, во время рабочего визита в регион сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.

"Я сегодня был у владыки, а он говорит: ‟ Ну, что вы там всё под немецкие, вроде как, делаете крыши. Давайте и русские будут: такие красивые, с традиционной нашей архитектурой деревянной ” ", — процитировал патриарха Степашин.

При этом сам политик отметил, что ему нравится, как реализуется программа капремонта в Калининграде. Особенно Степашин выделил реконструированные дома в центре города.

"Те дома, которые раньше выглядели по-советски, по-хрущёвски, сегодня приобретают облик хорошего европейского, привлекательного города. Поверьте, мне есть с чем сравнивать", — подчеркнул Степашин.

Степашин добавил, что на встрече с врио губернатора Калининградской области обсуждались различные предложения, связанные с обликом города и области. Что касается предложения патриарха, то политик заявил: "Ради бога, одно другому не мешает".