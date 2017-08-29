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Главная Новости Общество

Главный акушер Калининградской области назвала лучший возраст для рождения первенца

14:33
  9141
Наиболее благоприятный возраст для рождения первенца — 27 лет. Такое мнение озвучила главный врач регионального перинатального центра и главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Калининградской области Ольга Грицкевич во вторник, 29 августа, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград".
 
"В 27 лет не поздновато начинать рожать. Это самый благоприятный возраст для деторождения. К этому возрасту женщина готова и физически, и социально, и психологически. Кстати, это средний возраст для рождения первенца во всём мире. 27 лет — это вовремя, это правильно", — пояснила Грицкевич слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!".
 
По словам медика, сейчас медицинские каноны изменились и термин "возрастная первородящая" к 27-летней женщине неприменим. Обычно он употребляется, когда речь идёт о роженицах старше 30 лет. Грицкевич отметила, что калининградки нередко рожают первого ребёнка, отпраздновав сороковой день рождения.
 
"В 50 лет вряд ли вы сможете забеременеть и выносить — здесь включаются биологические и медицинские показатели. Но какого-то ограничения нет. Многие женщины сейчас, излечивая бесплодие, начинают беременеть и рожают своего первенца и в 42–44 года. Большинство, правильно вынашивая беременность, рожают хороших здоровых деток", — заключила Грицкевич.
 
В региональном министерстве социальной политики ещё в 2016 году отмечали, что средний возраст калининградок, которые решаются на рождение первенца — 27–28 лет. Врио министра соцполитики Анжелика Майстер заявляла о планах поддерживать рождение первых детей.
 
Фото автора

Ольга Грицкевич

главный врач регионального перинатального центра
В 27 лет не поздновато начинать рожать. Это самый благоприятный возраст для деторождения. К этому возрасту женщина готова и физически, и социально, и психологически. Кстати, это средний возраст для рождения первенца во всём мире

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