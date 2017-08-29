Калининградский производитель композитных материалов планирует поставлять элементы для Керченского моста

Калининградская компания "ПГМ – Городское Пространство", выпускающая композитные материалы, планирует поставлять элементы для строительства Керченского моста. Об этом журналистам сообщил врио губернатора региона Антон Алиханов.

Речь идёт о лотках для водоотведения, сделанных в Калининграде. Сама компания производит оборудование для дорог и благоустройства. Придорожные ограждения можно увидеть на федеральной трассе Калининград – Черняховск – Нестеров. Вскоре их установят на строящейся Восточной эстакаде.

На промплощадке организовано современное производство и сборка широкого ассортимента полнокомпозитных конструкций: лестничных сходов, ограждений, водоотводных лотков, профильных листов, эпоксидного клея, композитного анкера и другой продукции, востребованной в строительстве. Планируется, что в ближайшее время завод увеличит уровень локализации.

"Компания в прошлом году была поддержана специальной субсидией от Министерства промышленности Калининградской области. В этом году есть заявка на финансирование из фонда развития промышленности. Коллеги на федеральном уровне рассматривают заявку", – отметил врио губернатора Антон Алиханов.

По словам генерального директора компании Бориса Мандрика-Котова, общая сумма инвестиций в производство превышает 300 млн рублей, из которых 35 – кредитная линия. Сегодня на производстве задействованы 50 человек, а по окончании инвестпроекта к 2019 году численность возрастет до 100 человек. На предприятии налажен полный цикл производства.