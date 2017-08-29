В Калининграде отключили холодную воду на 14 улицах, в двух детских садах и школе (список)

На ряде калининградских улиц во вторник, 29 августа, нет света, газа, холодной или горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Свет сегодня отключён:

— до 17:00 — на ул. Б. Окружной, 2а, б, ул. Отдельной, 1–13, 4–16;

— до 18:00 — на ул. Толбухина, 3–25, 35–39, ул. Миклухо-Маклая, 15, 10–20, ул. Холмогорской, 1–39, 2–40, ул. Баженова, 52–62, 66, 70–76, пр. Московском, 246, 250, 250а, 252, ул. К. Маркса, 56–82, 82а, б.

Холодной воды не будет:

— до 15:00 — на ул. Дзержинского, 89–113, 103 (детский сад №12), 138, 140, ул. Волочаевской, 19–55, 47 (детский сад №12), 20–76;

— до 17:00 — на ул. Докука, 7, ул. Беланова, 27–61, 71–85;

— до 18:00 — на пр. Мира, 122–126, ул. Разина, 31–47, 34, 36, ул. Каменной, 9, 13–19, 12–26, ул. Коммунальной, 17, ул. К. Маркса, 57–63, 65 (МОУ СОШ №4), 67–73, 98–118, ул. Каштановая Аллея, 56–66, 59–71;

— до 20:00 — на ул. А. Невского, 39–43а, 45–49а, 51, 51а–в, 55, 57, ул. Некрасова, 3, ул. Дадаева, 62 (ВНС).

В связи с устранением повреждения на теплотрассе до 16:00 горячей воды не будет на ул. Брамса, 27–33, ул. Кирова, 22 (детский сад №95). Также в течение дня до устранения повреждения не будет горячей воды на ул. Черняховского, 1–5, ул. Проф. Баранова, 43.

До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (32 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир, нет доступа в пять квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке газовой колонки), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. Багратиона, 26, ул. Грекова, 3–5 (шесть квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир), Ленинском пр., 20–26 (48 квартир), ул. Б. Песочной, 9 (одна квартира), ул. Харьковской, 69–73 (22 квартиры), ул. Белинского, 16 (четыре квартиры).