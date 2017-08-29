КВНщик Сангаджи Тарбаев из РУДН расскажет калининградцам о своём проекте "Большие семейные игры"

Российский телеведущий, капитан команды КВН "Сборная РУДН", член Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев проведёт презентацию своего проекта "Большие семейные игры", пропагандирующего семейные ценности. Она пройдёт 29 августа в 10:00 в пресс-центре медиагруппы "Западная пресса". Участие в презентации также примет врио заместителя председателя правительства Наталья Ищенко.

В сентябре в городе пройдёт отборочный этап фестиваля "Большие семейные" игры. Участие в нём примут 14 школ. В октябре состоится финал.



Идея проведения фестиваля у Сангаджи родилась на форуме "Балтийский Артек". На телеканале Disney транслируется передача "Большие семейные игры". Родители и дети принимают участие в конкурсах. Участники разбирают огромные башни и отвечают на вопросы из разных областей жизни, зарабатывая баллы.