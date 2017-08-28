31 августа изменится расписание электричек на Зеленоградском и Светлогорском направлениях

В четверг, 31 августа, ряд пригородных поездов Зеленоградского и Светлогорского направлений будут курсировать по изменённому расписанию. Об этом сообщается на сайте ОАО "РЖД".

Связано это с производством плановых ремонтных работ по замене стрелочного перевода на станции Рябиновка. С 1 сентября движение поездов будет осуществляться по обычному расписанию.

Утренний поезд Калининград – Зеленоградск отправится на восемь минут позже, в 6:48. Поезд, следующий из Калининграда до станции Пионерский Курорт, отправится на 18 минут позже, в 11:08. Вечерний поезд Калининград — Зеленоградск отправится в 18:53.

Утренний поезд Пионерский Курорт – Калининград Южный через Зеленоградск отправится из Пионерского Курорта на 15 минут раньше, в 5:50. Поезд Светлогорска — Калининград отправится в 9:59. Вечерний поезд Зеленоградск — Калининград отправится в 19:52.

Изменится расписание дневного поезда Калининград – Светлогорск, следующего через Переславское. Из Калининграда он отправится в 10:55.