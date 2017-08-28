Наркомания и казарменные порядки: россияне рассказали, что их беспокоит в современной школе

Россияне считают рост затрат на обучение и низкое качество образования основными проблемами современной школы. Таковы данные опроса "Левада-центра"

Тройку основных проблем замыкает отсутствие у детей интереса к учёбе. Помимо этого, опрошенные не одобряют "необоснованные нововведения" в образовании, низкий уровень подготовки учителей и падение их авторитета в глазах учеников. 24% респондентов считают школьников недисциплинированными и распущенными, а 21% беспокоит имущественное неравенство и плохая материальная база школ.

14% опрошенных считают, что в школе наблюдается рост наркомании и преступности. 13% беспокоит отсутствие профессиональной подготовки учеников. Среди других проблем, которые волнуют россиян, — низкая обеспеченность школ учебниками, плохое отношение учителей к ученикам и "казарменные порядки" в школе.

Большинство опрошенных хотели бы воспитать в детях умение добиваться своих целей, чувство ответственности и навыки общения с людьми. Другие респонденты рассказали, что передадут детям бережливость, верность и преданность, веру в бога, послушание и воображение.