В Калининграде отключили горячую воду на 27 улицах, в пяти детских садах и в приюте (список)

На ряде калининградских улиц в понедельник, 28 августа, отключили электричество, горячую и холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 10:00 до 17:00 от горячей воды отключили дома на ул. Балтийское шоссе, 104–108, 116, ул. Карташева, 4–6в, 28–34, 40–42. Это связано с ремонтом в котельной.

С 8:00 до 17:00 от горячей воды отключили ул. Зарайскую, 1–19, пр. Московский, 68 (художественная галерея), 85–93, ул. С. Тюленина, 4 (детский сад №31). Причиной стало повреждение теплотрассы.

С 8:00 из-за аварии на теплотрассе от горячей воды отключили дома на ул. А. Невского, 19–27, 31–43а, 51, 53, 73–79, 89, 105а–123, 14–14в, 24–30, 32 (школа №33), 34–38а, 44–52а, 56 (детский сад №23), 62–62в, 68а, 78, ул. Л. Толстого, 12–14, ул. Ленинградской, 36, 50–54, ул. Достоевского, 2–6, ул. Береговой, 6–10, 16, ул. Потёмкина, 9–13, 18, пер. Потёмкина, 3–9, ул. Артиллерийской, 13–15, 23–59, 18, 50–62, 72 (детский сад №125), ул. Куйбышева, 11–15 (школа №33), 17–29, 41–53, 65а, 67–91а, 95–139 (детский сад №123), 141–177, 181–187, ул. Еловая аллея, 31–69, ул. Парт. Железняка, 4–18, ул. Майской, 4, ул. Старш. Дадаева, 56, 62, ул. Грибоедова, 13–19, 4–6, пер. Грибоедова, 9, ул. Липовая аллея, 2, ул. Лермонтова, 22, пер. Майском, 1, 3, ул. Некрасова, 17–17а, 2, 10–24, ул. Тельмана, 13, 15, 37–41а (детский сад №16), 46–48б, ул. Верхнеозёрной, 24, 25–27, ул. Тургенева, 53 (приют для детей). Ремонтники планируют справиться с аварией до 17:00, отмечают в горадминистрации.

С 9:30 до 18:30 отключили холодную воду на ул. Книжной, 10–14, Октябрьской площади, 22–24, 28–30 (школа №3), 32, 34, 53, ул. Кленовой, 2–12, 9–23. Это связано с ремонтом водовода.

Электричества не будет:

— с 9:00 до 17:00 на ул. Проточной, 2–18, 5–7;

— с 9:00 до 18:00 на ул. Мусоргского, 19, 21, 54, ул. Калужской, 4–10а (детский сад №52), 12–20 (д/сад №110), 11–13, пер. Калужском, 12–20, пер. Желябова, 27;

— с 13:30 до 18:30 на ул. Воздушной, 2–22, 21–39, пер. Воздушном, 4, ул. Радистов, 1–11, 2–10, ул. Красносельской, 17а, 31б, 45–51, ул. Матросской, 2–4, ул. Менделеева, 10–18 (д/сад №2), 20а;

— с 10:00 до 17:00 на ул. Сестрорецкой, 1–13, 6–10, ул. Ю. Долгорукова, 1, 3, 5, ул. Механической, 1–9, 2–10, ул. 1-я Алтайской, 1–27, 2–14, ул. Карташева, 51–75, ул. Макаренко, 2–26, 3–23, ул. Урицкого, 2,18а, 19, 29, ул. Славянской, 2, 6–18, 26, 3–15, 29–41, пер. Славянском, 3, ул. Благодатной, 6–10, 5, 9, 17, ул. Тихоокеанской, 20, 22, ул. Селенгинской, 12а, 14, 17–21, ул. Каблукова, 15–19, 23;

— с 9:00 до 17:00 на ул. Карташева, 7–11б, 27–43а, 49, 2–4г, 8, 12, 24–42, ул. Балтийское шоссе, 106, 116, ул. Магнитогорской, 1, 3.