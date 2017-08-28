Минконтроля: количество МУПов, задолжавших за тепло, в этом году выросло вдвое

Количество должников среди теплоснабжающих муниципальных предприятий в этом году увеличилось вдвое. Об этом в ходе оперативного совещания в понедельник, 28 августа, заявила врио министра контроля и надзора Елена Серая, комментируя подготовку к новому отопительному сезону.

"Только за июль на 15 миллионов рублей выросла задолженность теплоснабжающих МУПов. Здесь все теплоснабжающие, а не только те, которые являются банкротами", — пояснила глава министрества.

Врио губернатора Антон Алиханов обратился к главам муниципалитетов и попросил разобраться с задолженностями за тепло. "Объём помощи МУПам в этом году получается больше. В прошлом 100 миллионов, в этом 150 миллионов, поэтому разбирайтесь", — отметил он.