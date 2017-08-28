Хакеры рассылают вирусные письма со спойлерами к сериалу "Игра престолов"
Хакеры распространяют компьютерные вирусы через электронные письма со спойлерами к сериалу "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте
Proofpoint.
В письмах содержатся общие детали предстоящих эпизодов сериала, для получения подробной информации предлагается скачать приложенный к посланию документ Microsoft Word. В нём скрыт вирус-троян, сообщают специалисты компании Proofpoint, специализирующейся на кибербезопасности.
Первые вредоносные сообщения пользователи начали получать 10 августа. Письма были озаглавлены "Хотите узнать, что случилось в "Игре престолов" заранее?".
В конце июля хакеры атаковали телесеть HBO
и украли сценарий четвёртой серии седьмого сезона "Игры престолов". Текст злоумышленники выложили в Сеть и грозили опубликовать остальную информацию. Всего они похитили 1,5 Тб данных.