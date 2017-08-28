В России голосованием выберут лучший вуз
Студенты, родители и преподаватели голосованием выберут лучшие высшие учебные заведения России. Об этом пишет "РИА Новости"
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Соцопрос
стартовал в понедельник, 28 августа. Он продлится до 10 сентября. Принимать участие в независимой оценке будут 400 вузов, включая филиалы и негосударственные учебные заведения, которые имеют лицензию, аккредитацию и сайт.
Результаты опроса будут способствовать развитию открытости университетов и помогут определить основные пути развития образовательных организаций, отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.