На Крымском мосту приступили к установке железнодорожной арки весом в 6 тыс тонн

В воскресенье, 27 августа, строители Крымского моста начали возводить железнодорожную арку, которая свяжет полуостров с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр строительства.

"Cтроителям предстоит доставить и поднять на фарватерные опоры железнодорожный арочный пролет весом более 6 тысяч тонн. В технологической операции, которая может занять до трех суток, участвуют больше ста специалистов — моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители", — инфоцентр рассказывает о сложной технической операции.

Сейчас строители работают, погружая арочные пролёты на плавучие опоры. Из отсеков опор сбрасывается балласт, поднимая понтоны. Плавучие опоры примут арку на себя. Операция закончится, когда отметка погружения на опорах составит 3,06 метра.

Сотрудники пресс-службы строительства отметили, что операция займёт около трёх дней. Это время ограничение на судоходство в проливе будет минимальным.