Ярмарка и полевая кухня: у озера Летнее прошёл день Московского района

В субботу, 26 августа, в Калининграде у озера Летнее прошёл день Московского района. О празднике рассказала пресс-служба регионального правительства.

Для жителей района выступали музыканты и танцевальные коллективы. У озера открылась ярмарка и работала полевая кухня. Горожанам показали выступления спортсменов, маленьких детей веселили клоуны.

Фото: Денис Сечкин

На праздник приехали врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, глава города Александр Ярошук и председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин. В приветственном слове глава области предложил сделать праздник района ежегодным.

Фото: Денис Сечкин

"В Калининграде складывается хорошая традиция – отмечать дни районов. Сегодня для праздника выбрана замечательная площадка. Озеро – место, которое объединяет район, где отдыхает огромное количество людей. Конечно, надо дальше благоустраивать эту территорию. Этот вопрос мы обсуждали давно", – рассказал врио губернатора об изменениях в устройстве зоны отдыха.