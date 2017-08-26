С 2018 года россияне смогут оплачивать коммунальные счета заранее

Со следующего года россияне смогут платить за услуги ЖКХ заранее и получать скидки. Как сообщает "Известия" , об этом рассказал замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис на Владимирском экологическом форуме.

"Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед, — это правильная сделка", — сказал Чибис.

По его словам, правительство прорабатывает возможность гражданам выбирать формы и методы оплаты коммунальных услуг, что позволит снизить цены. Принуждать к предоплате услуг жителей не будут.

Глава "Русэнергосбыта" Михаил Андронов ранее сообщал, что подобные формы оплаты уже вводятся по всему миру. Например, в Италии это позволило снизить уровень задолженности населения по услугам жилищного хозяйства.