С 2018 года россияне смогут оплачивать коммунальные счета заранее
Со следующего года россияне смогут платить за услуги ЖКХ заранее и получать скидки. Как сообщает "Известия"
, об этом рассказал замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис на Владимирском экологическом форуме.
"Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед, — это правильная сделка", — сказал Чибис.
По его словам, правительство прорабатывает возможность гражданам выбирать формы и методы оплаты коммунальных услуг, что позволит снизить цены. Принуждать к предоплате услуг жителей не будут.
Глава "Русэнергосбыта" Михаил Андронов ранее сообщал, что подобные формы оплаты уже вводятся по всему миру. Например, в Италии это позволило снизить уровень задолженности населения по услугам жилищного хозяйства.
Как пишут "Известия", суммарный долг россиян за коммунальные услуги равен одному триллиону рублей. Например, в Калининградской области с начала года за неуплату счетов за электричество "Янтарьэнергосбыт" отключил от сети
около 16 500 адресов.