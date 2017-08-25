Стивен Кинг запретил Трампу смотреть последние экранизации своих книг

Американский писатель Стивен Кинг запретил президенту США Дональду Трампу смотреть новые фильмы и сериалы, снятые на основе своих произведений. Об этом он сообщил в Twitter

"Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Теперь и я запрещаю ему смотреть "Оно" или "Мистер Мерседес". Больше никаких клоунов для тебя, Дональд", — написал он.

Donald Trump blocked me on Twitter. I am hereby blocking him from seeing IT or MR. MERCEDES. No clowns for you, Donald. Go float yourself. — Stephen King (@StephenKing) 25 августа 2017 г.