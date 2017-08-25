Стивен Кинг запретил Трампу смотреть последние экранизации своих книг
Американский писатель Стивен Кинг запретил президенту США Дональду Трампу смотреть новые фильмы и сериалы, снятые на основе своих произведений. Об этом он сообщил в Twitter
.
"Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Теперь и я запрещаю ему смотреть "Оно" или "Мистер Мерседес". Больше никаких клоунов для тебя, Дональд", — написал он.
Лента "Оно" по одноимённому роману 1986 года выйдет в сентябре 2017 года. Одним из героев произведения является злой клоун. Сериал на основе романа "Мистер Мерседес" 2014 года стартовал в начале августа, передаёт ТАСС
.