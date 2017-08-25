"Мы устроим самоуправление, перекроем дороги": жители Северной горы протестуют против строительства высотки

Жители микрорайона Северная гора возмущены строительством рядом с их малоэтажными домами высотки. Калининградцы уже собрали больше тысячи подписей под протестной петицией и планируют отправить обращения с требованием прекратить точечную застройку к губернатору, премьеру и президенту.

Бывший частный сектор

Примерно десять лет назад микрорайон вокруг улицы Герцена считался практически "частным сектором". Там возводили особняки или перестраивали немецкие домики любители размеренной жизни в предместье.

"Земля или квартиры здесь стоили довольно дорого. Люди брали ипотеку, продавали жилье в центре и вкладывали все средства в недвижимость тут, потому что рассчитывали на красивый вид из окна, зелень, тишину, — вспоминает местная жительница Надежда. — Когда моя семья здесь восемь лет назад приобрела участок, то мы и не думали, что когда-нибудь окажемся запертыми в колодце между высотных зданий, ведь разрешено тут было строить дома не выше четырёх этажей".

Как уверяет Надежда, началось всё в 2012 году. Недобросовестный застройщик незаконно возвёл на улице Генерала Раевского девятиэтажку.

"Им выдавалось разрешение на четыре этажа, а они влепили девять. Естественно, что им не разрешили ввести его в эксплуатацию. Был скандал с обманутыми дольщиками. Потом, чтобы не оставлять людей без жилья, в мэрии всё-таки поменяли для этого участка зону. И, похоже, под шумок чиновники и ещё для нескольких участков разрешённую этажность увеличили", — говорит Надежда.

Между особняками и жилыми блок-секциями выросла первая высотка, а спустя несколько лет неподалёку буквально за считанные дни появился и второй девятиэтажный дом, который перекрыл доступ света и испортил вид из окна жителям сразу нескольких улиц.

"Если первый многоэтажный дом ещё хоть как-то в сторонке стоит, то застройщик, который возводил жилой комплекс "Сказка" ровно шесть метров от соседних домов отступил! Там теперь окна в окна смотрят", — возмущается Надежда.

По словам калининградки, жильцы домов поблизости со "Сказкой" пытались собирать подписи и ходить по инстанциям, но всё оказалось бесполезным. "Может быть, они не очень слаженно это делали, а может ещё и затянули с жалобами. Ведь, когда тут стройка началась, то до последнего все надеялись, что строят школу или детский сад, которые нам так необходимы", — говорит она.

Объектов социальной инфраструктуры в микрорайоне действительно не хватает: в поликлинике огромные очереди, местная школа №8 давно трещит по швам, а детского сада и вовсе нет.

Не взирая на кодекс и публичные слушания

Примерно месяц назад одноэтажное немецкое здание бывшей прачечной по адресу Герцена 30-34, которое в последнее время частично сдавалось в аренду коммерческим организациям, вдруг огородили строительным забором. Когда рабочие начали оперативно разбирать строения, у людей вновь затеплилась надежда, что власти наконец-то решили подарить им долгожданные детсад или спортплощадку.

Несмотря на отсутствие паспорта строительства, жителям всё же удалось выяснить, что вместо объекта инфраструктуры, на участке почти в шесть тысяч квадратных метров вскоре вырастет 12-этажный дом с подземным паркингом.

Ещё в 2010 году некоторые строения "Банно-прачечного комбината №2" были выставлены на торги с первоначальной стоимость в 16 миллионов рублей плюс обременение — оплата работ по переносу банного оборудования в другое здание, которые оценивались в 800 тысяч рублей.

Спустя год ООО "Атлант" купило вместе со строениями участок. Его кадастровая стоимость сейчас оценивается в 10 миллионов рублей. Уже в июле 2013 году компания получает отказ на своё прошение об увеличении разрешенной этажности застройки на участке до 12 этажей.

Фото кадастровой карты

Горадминистрация ссылается на результаты публичных слушаний, рекомендации профильной комиссии и градостроительный кодекс. Спустя три месяца чиновники опубликовали на официальном сайте постановление, подписанное главой города Александром Ярошуком, в котором говорится, что компания "Атлант" может отклониться от предельных параметров разрешённого строительства многоквартирного дома и увеличить этажность. "При условии соблюдения требований технических и градостроительных регламентов", — отмечается в документе.

В сентябре 2016 года компания получает разрешение на строительство 13-этажного дома, из которых один этаж подземный. "Это они успели сделать за несколько месяцев до того, как право выдавать разрешение на строительство передали на региональный уровень. Мне кажется, что в правительстве им бы никто разрешения не выдал на возведение этого монстра в нашем малоэтажном микрорайончике",— убеждена Надежда.

Вырубили пихты, вырыли котлован

В июне 2017 года "Атлант" получает порубочный билет, разрешающий избавиться от 114 многолетних деревьев и 55 кустарников. Тогда же застройщик и приступает к работам по возведению жилого дома. Сейчас за забором уже можно разглядеть внушительных размеров котлован.

"Тут была прекрасная зелёная зона. Они же срубили не только абсолютно здоровые лиственные деревья, но и чудесные пихты", — рассказывает Надежда.

Горожане предполагают, что после возведения высотки, её тень неминуемо загородит от солнца все дома, расположенные к северу от стройки — на противоположной стороне Герцена. А это значит, что о хорошем урожае с собственного огорода обитатели этих особняков могут забыть.

Смущает калининградцев не только поубавившееся количество зелени на их улице, но и вечный сумрак во дворе. Инфраструктура микрорайона, по их мнению, абсолютно не готова принять такое количество новых жителей.

"Мы уже посмотрели документы у застройщика на сайте. Тут будет 214 квартир. Даже если учесть, что предусмотрен подземный паркинг, то всё равно для жителей дома парковок не хватит. А ещё же и гости к ним будут приезжать. Мы и так тут задыхаемся — у построенной рядом высотки нет парковки, поэтому все обочины у нас заставлены. Теперь же мы просто окажемся замурованы в собственных дворах", — сетует Надежда.

Ещё сложнее представляют себе местные жители, как будут все эти автомобили в часы пик проезжать по двухполосной улице Герцена — единственной дороге, по которой можно выехать в сторону центра города. Будущее высотное здание перекрывает выезд на Герцена с территории поисково-спасательного отряда МЧС, расположенного вплотную к стройке. Вскоре выруливать спецтехнике придётся сначала на прилегающую грунтовку возле особняков, а затем уже добираться до магистрали. Как будет там маневрировать крупногабаритные машины, да ещё и с прицепами, пока совершенно не ясно.

"Выберем себе главу из местных"

"Пробки, нехватка мест в школе, вечная темень в квартирах и жуткий вид стены в окно… Мы категорически против того, чтобы наша жизнь превратилась в ад. Мы не намерены позволить строительство этого дома", — заявила Надежда от лица всех своих соседей.

Буквально за десять дней жители Северной горы собрали 1200 подписей против строительства высотки на Герцена 30-34. Сторонников этой позиции среди калининградцев становится всё больше и больше.

"Мы отправим письма Алиханову, Медведеву, Путину. Люди тут все категорически против строительства высотки и мы отстоим свои права, потому что нас даже не спросили. Надо было проводить публичные слушания, но никто из нас на такое обсуждение не приглашался. Сейчас же мы уже готовы и на митинги выходить, и улицу перекрыть, лишь бы быть услышанными. Если честно, то вообще готовы бороться за районное самоуправление. Выберем себе главу районной администрации Северной горы из местных, чтобы он понимал наши проблемы и слышал наши просьбы", — отметила Надежда.