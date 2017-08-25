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Главная Новости Общество

Правительство Калининградской области ищет управленческие кадры

19:11
  2219
Калининградцев приглашают в новый кадровый проект. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и правительство Калининградской области запускают новый проект, направленный на поиск эффективных управленческих кадров. Конкурс будет проводиться в два этапа.
 
Принять участие в нём сможет любой гражданин России старше 25 лет, имеющий высшее образование и необходимый опыт. Для этого нужно подать заявку на официальном сайте в течение трёх недель.
 
После обработки поступивших заявок пройдут квалификационные испытания. По их результатам будет принято решение о включении в резерв управленческих кадров области. Методология отбора кандидатов разработана Факультетом оценки и развития управленческих кадров РАНХиГС. 

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