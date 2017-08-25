Полиция рекомендует калининградцам изучить с детьми безопасный маршрут от дома до школы

Родителям рекомендуют изучить со своими детьми безопасный маршрут от дома до учебного заведения. Повторять правила дорожного движения нужно постоянно, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Самое лучшее – это личный пример, то, что видят дети, шагая с мамой и папой. Стоит пройти маршрут "от" и "до" несколько раз. Пусть на это уйдет день, неделя или больше. Но это время не перекроет запоздалых сожалений от того, что может внезапно случиться на дороге", – отметила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской Светлана Поставничая.

Госавтоинспекция призывает водителей, пешеходов и юных калининградцев быть внимательнее и осторожнее на дороге в преддверии 1 сентября. После летних каникул возрастает риск попадания детей в ДТП.

"Знакомая картина, когда через проезжую часть перебегает взрослый человек. Мало того, что такой пешеход создает опасную ситуацию, за его "перемещением" наблюдают дети. И школьники, в основном мальчишки, решают попробовать проскочить перед машиной, сразу попадая в зону риска", – отметила Поставничая.

С начала года на дорогах региона в ДТП пострадали 56 детей-пешеходов, из них 22 ребёнка — на пешеходных переходах. Чаще всего они выбегают на дорогу там, где посчитали нужным.

В Калининграде с начала года пострадали 30 детей-пассажиров. Согласно данным ГИБДД, наблюдается рост ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов – 16 человек пострадали. Особую угрозу для детей представляют трамвайные и железнодорожные пути. Они цепляются за трамвай, не думая, что это опасный способ передвижения.