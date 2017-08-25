Из-за долгов администрации три улицы Багратионовска лишились уличного освещения

На трёх улицах Багратионовска отключили уличное освещение. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе "Янтарьэнергосбыта".

Речь идёт об ул. Спортивной, ул. Центральной и ул. Пограничной. На них отключили уличное освещение. Причиной стала задолженность в 1,2 млн рублей.

Все объекты принадлежат администрации района. Как сообщили в пресс-службе, оплата по договорам не поступала с мая 2017 года. Энергоснабжение возобновят после полного погашения. "Общая задолженность организаций муниципального бюджета за потреблённую электроэнергию Багратионовского городского округа на 1 августа 2017 года составляет 1,6 млн рублей", — отметили в "Янтарьэнергосбыте".

В администрации Багратионовского городского округа Клопс.Ru сообщили, что долги погашены. Освещение подключат во второй половине дня в понедельник, 28 августа.