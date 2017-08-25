Глава Samsung получил пять лет тюрьмы за взятки

Вице-президента Samsung Electronics Co. Ли Чжэ Ёна приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщает "Коммерсант"

Ли Чжэ Ёна, который был фактическим главой корпорации, признали виновным в коррупции, хищении, лжесвидетельстве и сокрытии активов за границей. Его приговор стал одним из самых длинных сроков заключения, которые получали руководители крупных корейских корпораций. Помимо главы Samsung, виновными признали четверых топ-менеджеров. Двое из них получили по четыре года лишения свободы.

Главу Samsung арестовали в феврале 2017 года. Его обвинили в том числе в даче взяток четырём организациям, которые контролировала подруга президента Южной Кореи. Общая сумма составила 39 млн долларов. Адвокаты не опровергали информацию о передаче крупной суммы, но называли её пожертвованиями.

Решение суда может отразиться на корпорации, передаёт "Интерфакс". После обнародования решения акции ускорили падение с 0,2% до 1,5%.