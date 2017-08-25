Защита от чёрных риелторов и незаконной слежки: зачем объединились калининградские детективы

В регионе появилась Гильдия детективов Калининграда. О том, зачем детективам понадобилось объединяться, как не ошибиться, нанимая сыщика, и есть ли в нашей области "правильные" коллекторы, Клопс.Ru рассказал заместитель председателя правления гильдии Дмитрий Пилипенко.

— Почему назрела необходимость создавать гильдию?

— Раньше днём с огнём детектива было не найти, а сейчас всё больше людей предлагают такие услуги, и большинство из них даже не имеет лицензии. Нужно этот рынок упорядочить и сделать его более законным и прозрачным. Мы собираемся сообщать в соответствующие органы о людях, которые незаконно ведут детективную деятельность, чтобы у калининградцев было меньше шансов наткнуться на мошенников. Сейчас из десяти объявлений об оказании услуг детектива реальных только три.

— Чем грозит клиенту встреча с таким непрофессионалом?

— Самый простой путь обмануть доверчивого клиента — взять предоплату, ничего не сделать и пропасть. Плюс если для вас собрал информацию специалист без лицензии, то он делал это незаконно, за это грозит уголовная ответственность. Он-то наверняка товарищ ушлый и сможет увернуться, а вот вы — не факт. Вам могут вменить в вину незаконный сбор информации и вмешательство в частную жизнь.

— А если есть лицензия, то я могу собирать информацию о человеке?

— Закон о частной детективной деятельности даёт права обладателю лицензии на оказание определённых услуг. Очень часто при приёме человека на работу служба безопасности компании и кадровый отдел начинают его проверять. Если кадровик что-то уточняет у предыдущих работодателей, это незаконно. Собрать информацию и выяснить, есть ли какие-то риски, — в компетенции детектива.

— Услуги частных детективов в Калининграде востребованны?

— Конечно. Люди пропадают или изменяют друг другу, случаются кражи бытовые и на предприятиях, деловые партнёры хотят проверить, можно ли доверять друг другу, и так далее. Клиентами выступают и физические, и юридические лица.

— Гильдия сможет помочь в поисках детектива-профессионала?

— Думаю, что человек, впервые решивший обратиться к детективу, понятия не имеет ни о какой гильдии. Он напишет в строке поиска: "детектив в Калининграде" или "детективные услуги в Калининграде". Мы надеемся, что такую информацию в первую очередь он получит на нашем сайте . Там будет список членов гильдии с описанием их заслуг и возможностей.

— Вы будете давать какие-то гарантии клиентам?

— Именно для этого организация и создаётся. Я являюсь председателем третейского суда международного объединения детективов, он предназначен для разрешения конфликтных ситуаций между клиентами и детективами. Мы предполагаем и здесь внедрить эту практику.

— Кто может вступить в вашу гильдию?

— Мы предполагаем, что, помимо детективов, в неё войдут адвокаты, юристы, коллекторы. Сейчас на рынке взыскания долгов есть люди с очень сомнительной репутацией. В нашу гильдию войду "правильные" коллекторы, я таких знаю. Им можно доверить взыскание долгов, чтобы потом к тебе не пришёл окровавленный клиент.

При вступлении в гильдию мы в первую очередь спросим лицензию. Люди с сомнительной репутацией к нам не попадут. Принимать человека или нет, будет решаться на общем совете.

— А что самим детективам даёт членство в гильдии?

— Когда ты работаешь в команде, то твои возможности увеличиваются соразмерно количеству членов команды. Кто-то хорошо умеет разыскивать людей, а кто-то — проверять благонадёжность юридических лиц. Например, я эксперт по выявлению лжи и специализируюсь на расследованиях при помощи полиграфа. У нас будут специалисты разного плана, которые вместе смогут справиться практически с любой задачей.