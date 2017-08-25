В Калининграде отключили свет на десяти улицах (список)

На ряде калининградских улиц в пятницу, 25 августа, отключили свет, газ и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Электричества не будет:

— до 17:00 — на ул. Тенистая Аллея, 52–88, 57–71, 57а, ул. Проточной, 2–18, 5–7;

— до 18:00 — на ул. Ген. Павлова, 14–22, ул. Октябрьской, 39, ул. Песочной, 1–11, 2, 4, 10, ул. Глазунова, 1–9, 4–8, 7а, 9а, 12, 13, 16–34, 28а, ул. Добролюбова, 23, 25, 28–44, 28а, 28б, 28в, ул. Белинского, 36, 45, ул. Ватутина, 19–39, 20–40, ул. Красносельской, 36–40, 40а, 60, 60а, 72, 74.

До 18:00 в связи с отключением электричества не будет горячей воды на ул. Ген. Павлова, 14–22, ул. Октябрьской, 5–25.

Газа не будет на ул. Краснодонской, 2 (32 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир, нет доступа в пять квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке газовой колонки), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. Багратиона, 26, ул. Грекова, 3–5 (шесть квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир), Ленинском пр., 48 (16 квартир), Ленинском пр., 20–26, ул. Б. Песочной, 9 (одна квартира). Его отключили до устранения неисправностей и проведения работ по капремонту.