В России пропавших людей будут искать по геолокационным данным смартфонов

Владимир Путин поручил Минкомсвязи, МВД и МЧС совместно с Центром поиска пропавших людей разработать предложения о взаимодействии добровольцев-спасателей с федеральными ведомствами, а также о поиске пропавших по геолокационным данным их смартфонов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено к 20 ноября. В сообщении отмечается, что также должно быть подготовлено предложение, касающееся доставки добровольцев-спасателей и необходимых технических средств к месту проведения поисковых мероприятий.

"Реализация возможности оперативно определить геопозицию мобильного телефона особенно актуальна будет при поиске детей, которые самовольно ушли из дома, либо покинули спецучреждения", — прокомментировал Клопс.Ru поручение координатор Общества добровольцев поиска пропавших людей в Калининграде Александр Носовский.

Если результат будет положительным, то эти меры позволят облегчить труд и полиции и волонтёров в отношении поиска пропавших. "На данный момент, если у пропавшего телефон выключен, то есть возможность определить последнюю геолокацию его телефона через оператора сотовой сети. Однако, для этого полиция должна составить необходимые документы, обратиться с ними в суд и, после постановления суда о разрешении, подать запрос оператору сотовой сети. Этот процесс может занять от двух до пяти дней", — отметил Носовский.